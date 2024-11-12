Erdoğan, Aliyev ile İkili Görüşmeler Yaptı

DÜNYA LİDERLERİ İKLİM EYLEMİ ZİRVESİ’NE KATILIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 29. Taraflar Konferansı çerçevesinde düzenlenen Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak için Bakü’ye geldi. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelere başladı.

Azerbaycan İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin gelişimi üzerinde durulmasının yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.