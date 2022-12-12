Erdoğan: Ambargolara rağmen kazandık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayindeki başarıya dikkat çekerken tüm ambargolara rağmen başarı kazanıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye’nin geleceği için çalışan, özgün içerikler üreten tüm firmalarımıza ülkem, milletim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.

Daha 5-10 yıl öncesine kadar ülkemizin esamesinin bile okunmadığı pek çok alanda şimdi dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna ulaşmıştır. Bundan 20 yıl önce savunma sanayiinde büyük bir başarı öyküsü yazdık, şampiyonlar ligine yükseldik.

Savunma sanayiinde 20 yıl önce 56 firma varken şuan aynı alanda 1600’den fazla firmamız bulunuyor. 62 savunma projesi yürütülürken bu sayı şuanda 757’yi geçti. Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. İHA’ların üretimi ve satışı konusunda dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Savunma alanındaki başarıyı, birilerinin yardımıyla değil, gizli-açık ambargoılara rağmen kazandık.

Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık. Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan arama faaliyetlerini kendimiz yürürüyoruz. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılına bir armağan olarak Togg’un tesisini üretime açtık. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye’nin gurur vesilesi olacak Togg’u yollarda da göreceğiz. Zamanında “Devrim Otomobillerini” engelleyenlere “Devrin Otomobili” ile verdik. Togg tesisine gelmeyip binlerce kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi haline bırakıyorum.

Türkiye, gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı derinden sarsan salgın sürecini, güçlü altyapısı sayesinde en az hasarla atlattı. Batılı ülkeler bile kamu yatırımlarına ara verirken biz megaprojelerimiz dahil hepsini sürdürdük.