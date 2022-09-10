Erdoğan: Amerika yanlış adımlar atmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nin PKK ile tatbikat yapmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika’nın attığı yanlış adımlar devam ediyor. BM Genel Kurulu’nda Sayın Başkan’la bir görüşme fırsatı bulursak bu konuyu tekrar görüşeceğim” dedi.

Türkiye’nin ABD’den F-16 modernizasyonu talebine ilişkin Erdoğan, “Madrid’de Sayın Biden’la yaptığımız görüşmede elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16’lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu. Dışişleri Bakanım, Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan’da görüşme yaptı. Onlar da gerekli desteği verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım; dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere, Fransa satıyor, Rusya satıyor, her yerden bunun temini mümkün ve bunun için de bize sinyal çakanlar var” ifadelerini kullandı.