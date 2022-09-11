Erdoğan Amerika’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’ne ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bu hafta 3 ülkede resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine yeni haftada devam edecek. Erdoğan, ilk olarak Özbekistan’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılacak. Daha sonra ise Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu’na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği yeni haftada devam edecek.

Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan Balkan turu gerçekleştirdi.

Erdoğan, Özbekistan’a gidecek

Bu kez 15-16 Eylül’de Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılacak.

Üye ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek. Gözler ise Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye çevrilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonraki durağı ABD

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak. New York’ta, Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu’na katılacak.

20 Eylül’de Genel Kurul’a hitap etmesi beklenen Erdoğan; Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye’nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.

Erdoğan’ın liderlerle dirsek teması New York’ta da sürecek. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanı ile yüz yüze görüşecek.