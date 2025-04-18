Erdoğan: Ana Muhalefetin Sanatçıları Fişledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali sırasında gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

EMEĞE ŞÜKRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3. Yeditepe Bienali’nde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum.” dedi. Farklı ülkelerden sanata gönül vermiş usta sanatçıların eserlerinin 3 ayrı lokasyonda sergileneceğini vurguladı. Kültür ve sanatın evrensel birikiminin yerel özelliklerle İstanbul’da bir araya geleceğini belirtti ve “Bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle daha da canlanacaktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bienalin Türk sanatlarını bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı, “Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhu taşıyan Türk sanatlarını buluşturan çok değerli bir adımdır.” diyerek Türk sanat anlayışının doğallığına dikkat çekti. “Bizim sanat anlayışımızda gösteri, kibir yoktur. Hakikat ışığının yansıması vardır.” dedi. İstanbul’un çeşitli yerlerinde kültürel hazinelerin yeniden gün yüzüne çıkacağını ifade etti. Bienalin teması olan “gölge varsa ışık da vardır” ifadesiyle, zihinlerdeki karanlık ve aydınlık mefhumlarını hatırlattığını söyledi.

GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ BAĞDAŞTIRMAK

Türkiye’nin geçmişine ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, “Medeniyet değerlerimizin oturduğu zemin bu faaliyetlerle tahkim ediliyor.” diye ekledi. “Ecdadın emanetlerinin izini sürerek tarihi mirasımızı ihya ettik.” diyerek, Türkiye’yi uluslararası alanda takip edilen bir konuma taşımaktan bahsetti. Taklitçilikten uzak duracaklarını vurguladı ve geçmişin geleneklerini korumanın önemine değindi.

MUHALEFETİN YAKLAŞIMI ÜZERİNE

Erdoğan, ana muhalefetin kışkırtmalarına dikkat çekerek, sanatçılara ve gençlere yönelik baskılara karşı duracaklarını söyledi. “Zorbalıklar tahammül sınırlarını aşan boyutlara ulaştı.” diyerek, sanatçıların ve sporcuların fişlenmesi gibi durumlara karşı çıkacaklarını belirtti. Özgürlüklerin bu millete ait olduğunu vurguladı. “Ana muhalefetin tek parti faşizmi tarihe karıştı.” diyerek, geçmişte yaşanan karanlık günlerin geri gelmesine kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti.