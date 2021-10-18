Erdoğan Angola Meclisi’nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Angola’da mecliste konuşma yaptı.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Her alanda iş birliğini geliştirmenin yollarını arayacağız. Misafirverlikleri ile bizi kendi evimizde hissettiren Angolalı dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Meclisler millet iradenin vücut bulduğu demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. TBMM 1920 yılından bu yana kaldığı zorluklardan yılmadan çalışmalarına devam etmektedir.

İşbirliğimiz tüm taraflar için verimli ve kazançlı olacaktır, geçmişteki sancıları yeniden yaşamamak için potansiyellerimizi bir araya getirmeliyiz.