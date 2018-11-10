Erdoğan Anıtkabir defterine yazdı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım nedeniyle Anıtkabir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir Özel Defterine yazdı.

ULU Önder Atatürk, bugün ölümünün 80. yılında törenlerle anılıyor. Devletin zirvesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Anıtkabir’deydi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve mesajını okudu. Erdoğan, “Zat-ı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozelesine bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da hayat durdu, sirenler çalmaya başladı. Anıtkabir’deki Türk Bayrağı da yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve yazdığı mesajı paylaştı. Erdoğan şunları söyledi:

“Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80’inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Zat-ı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz.

Cumhuriyetimizin 95’inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun.”

NTV