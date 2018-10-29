Erdoğan Anıtkabir’de konuştu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı açıklamasında Atatürk’ün mücadelesini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Erdoğan’a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları eşlik etti.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk; cumhuriyetimizin ilanının 95’inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere, tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün cumhuriyetimizin 95’inci yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul’daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye’nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun.”

Törenin bitiminde Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

ANITKABİR ARDINDAN BEŞTEPE

Anıtkabir’deki törenleri Beştepe takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralar Beştepe’de tebrikleri kabul ediyor.

NTV