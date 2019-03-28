Erdoğan: Anket şirketleri ciddi şekilde yanılacak

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Yerel seçimlere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart ile ilgili en büyük yanılgıyı anket şirketlerinin yaşayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Meydanların diline baktığımızda, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtları, değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği gün ve o dönemdeki konuşmalarını içeren bir video gösterilerek, “25 yıl önce bugün, çok büyük bir dönüşümün de başlangıcı oldu. 25 yıl önce verdiğiniz mesajda ‘ben kısa mesafe koşucusu değilim, maraton koşucusuyum’ diyorsunuz. Bunu kanıtladınız zaten.” değerlendirmesi üzerine Erdoğan, “İlanihaye sürecek bir maraton. Maratonun da sınırı var biliyorsunuz.” ifadesini kullandı.

Türkiye’de kendisiyle beraber yaşanan bu büyük dönüşüme ilişkin değerlendirme yapması istenen Erdoğan, kendisine yapılan video sürprizine ilişkin “gayet güzel” değerlendirmesinde bulundu ve 25 yıldır millete hizmet yolunda, millet için, milletle beraber yürüdüklerini ifade etti.

Hak bildikleri davanın öncüleri de bizzat millet olunca önlerine çıkan her türlü engeli aşmayı başardıklarına işaret eden Erdoğan, “Bugüne kadar herhangi bir engel karşısında da tıkanmadık ve yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik.” dedi.

Seçildiğindeki bir konuşmasında, “Yerel hizmetler noktasında kimse bize özel çıkarı için gelmesin ve sadece Refah Partililerin belediye başkanı değilim, tüm İstanbulluların belediye başkanıyım.” dediğini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda da tabii her ne kadar AK Parti’li bir Cumhurbaşkanı olsam da ben tamamıyla bu ülkede 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Tabii Bay Kemal, bunları hazmedemiyor, anlayamıyor. ‘Ben Cumhurbaşkanı demem’ diyor. İster de ister deme. Biz yeni yönetim sistemiyle artık bu iş bu şekilde tescillenmiş ve bu ülkede tüm milletin onayını almış ve milletin onayını aldıktan sonra da artık yeni yönetim sistemiyle de Anayasamıza bu işlenmiş durumda. Bu şekilde de şu anda Türkiye’nin dört bir yanında, 780 bin kilometrekarede ‘buradan bize oy gelmedi, buraya dokunma, buradan geldi buraya yüklen’ demedik. Yani biz CHP’lilerin olduğu yerde de öbür tarafta HDP’lilerin olduğu yerde de diğer siyasi partilerin olduğu yerde de hepsine çalışmalarımızı, hizmetlerimizi dört dörtlük götürdük. Niye? 780 bin kilometre bizim vatanımız ve biz bunun sorumlusuyuz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabia ile “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” dediklerine dikkati çekerek, “Biz bu dörtlü içerisinde hiçbir şeyi eksik bırakmadan bu yola devam edeceğiz. Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi olmayacak dedik, yola öyle çıktık ve Allah’ın yardımıyla ve milletimin desteğiyle gerçekten yeni bir Türkiye’yi inşa ettik, inşa ediyoruz.” diye konuştu.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, çocukluk yıllarını, anne babasını ve ailesini kendi ifadeleriyle anlattığı çeşitli konuşmalarının yer aldığı bir video da gösterildi.

Erdoğan, bugün illerde 58. mitingini yaptığı belirtilerek, “Meydanların dilini en iyi bilen, en iyi okuyan lidersiniz. Ne diyor meydanlar?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Gerçekten meydanların diline baktığımızda öyle zannediyorum ki bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Çünkü anketlerden gelen bilgilere baktığımız zaman aralarında korkunç farklılıklar var. Birbirine yakın bile diyemeyeceğim kadar farklılıklar var. Ama meydana baktığınız zaman ben diyorum ki meydanlar yalan söylemez. Mecbur mu yani bu insanlar meydanlara gelsin. Diyelim, bugün Düzce’de saat 12, millet meydanda. Bu meydanı dolduran benim Düzceli kardeşlerim, büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla kadını, erkeği orada konuşmam bitene kadar ayrılma diye bir şey yok. Bir de ayrılmadığı gibi ondan sonra bir de resim faslı başlıyor. ‘İlla resimler çektirelim.’ Bütün bunlarla beraber tabii, bir de bizim hediyeleşmemiz oluyor. Bu sene biz biliyorsunuz çay dağıtıyoruz. Erkeklere dağıtmıyoruz, tabii bayanlara dağıtıyoruz. Hoşlarına gidiyor, iyi de oluyor.”

Bugün havanın üç ilde de iyi olduğunu ancak yağmurlu havalarda da aynı şekilde miting yaptığını dile getiren Erdoğan, “Yağmurda bile yani bazı eksilmeler olmasına rağmen mitinglerimizi bekleyenler vardı. Yenikapı’da, 1 milyon 600 bin kişi, bu emniyetin verdiği resmi rakam, bu 1 milyon 600 bin kişinin, bir de geometrik olarak artısını düşündüğünüz zaman olay tabii çok daha farklı bir neticeye doğru gidiyor. Ben bunu durgun suya benzetiyorum. Bir taş atarsınız ondan sonra dalga dalga kenara doğru yayılır. Yenikapı, bize çok farklı bir söylemde bulundu.” ifadelerini kullandı.

“Diğerleri acaba Yenikapı’da neden böyle bir miting yapmadılar?” sorusunu soran Erdoğan, “Hepsi bir araya gelip niye yapmadılar, neden yapamıyorlar? Tabii bunun bir gerekçesi var. Yoksa bir güven olmuş olsa yaparlar. ‘Bir aksilik olursa…’ Herhalde bunu düşündüler. ‘Biz o mitingin karşılığını aynen biz de orada yaşayamazsak, bu nasıl yorumlanır?’ Herhalde bunu düşündüler. Yani İstanbul böyleyken Ankara farklı mıydı? Ankara da gayet güzeldi, İzmir gayet güzeldi.” diye konuştu.

“İzmir’de rekor kişi toplanmış” sözleri üzerine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O da gayet muhteşemdi. Kendisi oradan milletvekili olduğu halde, seçim kazanabilirsin o ayrı bir mesele ama o milleti oraya çekebilmek ayrı bir konu. Onun için bu anket şirketlerinin bu defa ben çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar gününün akşamı göreceğiz. Asıl anket pazar günü. Bir de meydanların dili olarak ifade ettiğim anketler var. Bunlara baktığımız zaman gerçekten şu anda iyi gittiğimize inanıyorum. Hedefe inşallah varacağız diye inanıyorum. Milletime güveniyorum. Rabbim de dualarımızı inşallah kabul edecek, çok dualar var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok enteresandır. Yola çıkarken bir küçük yavrunun bir hatırası vardı. Ben onu bugüne kadar sakladım. Bu programda halkımla bunu paylaşayım dedim. Bugün de onu yanımda getirdim. Numarayı da koymuş.” diyerek bir kız çocuğunun, bileklik ve 50 lira parayla birlikte verdiği mektubunu okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu mektup şöyle:

“Merhaba Cumhurbaşkanım. Ben Gülderen Yiğit. Biz ailece sizleri çok seviyoruz. Televizyondan her zaman takip ediyoruz. Siz ekrana çıktığınızda kardeşime ‘Tayyip Dede’ dedirtmeye çalışıyoruz. Ben bu bilekliği artık kullanmıyorum. Bu yüzden size veriyorum. Sizler de bu bilekliği ve parayı, devletimizin ihtiyacı için kullanırsanız mutlu oluruz. Cumhurbaşkanım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah bu seçimde de siz kazanırsınız. Cumhurbaşkanım, eğer boş vaktiniz olursa bizi bu numaradan arayabilirsiniz. Tabii bu aramanızda bir sesinizi duymuş oluruz.”

Erdoğan, mektupta çocuğun annesinin, babasının, kardeşinin adını verdiğini aktararak, “Bu da Gülderen’in bilekliği. Para da burada, 50 lira.” dedi.

“Bütün yorgunluğunuzu alıyordur.” değerlendirmesi üzerine Erdoğan, “Almaz olur mu? 50 lira. Bir 20’lik, üç tane 10’luk. Gülderen, gözlerinden öpüyorum. İnşallah ekrandasındır bu akşam, izliyorsundur. Okul zamanı da aynı zamanda. Gülderen’in o küçücük bileğinden gelen, üzerinde kalplerin de olduğu, o da tabii ‘Kalbimizdesin’ demek. Ben de gözlerinden öpüyorum. İnşallah bu seçimlerin en büyük sermayesi bu.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 31 Mart’tan sonra 4,5 yıl seçim olmayacağı hatırlatılarak bu süreden sonra Türkiye’nin hem bölgesinde hem de dünyadaki yerine ilişkin görüşleri sorulan Erdoğan, şöyle konuştu:

“CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı vardı. O adaylığı sırasında, öncesinde tabii ısrarla Bay Kemal’in Cumhurbaşkanlığı için aday olmasını istemişti. O ara dillerde olan çok ilginç bir şey vardı. ‘Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş’ dizeleri vardı. İnşallah yine öyle olacak. Allah’ın izniyle bu seçimden de biz o şekilde çıkacağız. Çünkü ittifakımız çok sağlam bir zeminde yürümeye devam ediyor. Temel sağlam. Kaçak göçek yok. İnşaasında da milletimiz var. Millet nerede? Meydanlarda. İşte, milletle beraber yürüyoruz.”

“LİDER KADRODAN BUNLAR KAYIPLAR VERMEYE BAŞLADI”

Arif Nihat Asya’nın, “Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan” dizelerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şu anda biz öyle yürüyoruz. PKK’dan DEAŞ’a, FETÖ’den DHKP-C’ye kadar karanlık güçlerin besleyip, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar terör örgütü varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz. Şu anda bizim polisimiz, askerimiz, Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te ve Kandil’de bunlara çok ciddi hesaplar sordu. Şu anda tabii lider kadrodan bunlar kayıplar vermeye başladı. Bunları söylemeyeceğim. Mesela şu anda Kuzey Irak’ta önemli sorumlular bitti. Bir tane çok çok önemli liderleri şu anda ağır yaralı. Bunun yanında tabii ölenler var. Bütün bunlarla beraber bir defa polisimiz, askerimiz, jandarmamız hepsi el ele, yılmadan, usanmadan, biz bu terörü inşallah bitirmenin kararlılığı içerisindeyiz, buradan taviz yok, bu işi çözeceğiz.”

Erdoğan, terör belasını çözmedikten sonra yatırımcı ve girişimcilerin Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesine yatırım yapmayacağını dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu’da yatırım için gerekli olan her türlü şartın hazır olduğuna işaret eden Erdoğan, oraların terörden arındırılmaya başladığı andan itibaren yatırımcıların peyderpey gelmeye başladığını ama daha yüksek yatırımlar yapılabilmesinin hasreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Terör örgütleri ve onların hamilerinin yerel seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ama biz önümüze bakacağız. Bir defa bu seçim bir genel seçim değil. Yerel seçimde de Türkiye’de Cumhurbaşkanı, kabine değişmeyecek ki. Bununla bunlar milleti aldatmaya çalışıyorlar. Ben de milletime sesleniyorum; 4,5 yıl uzun bir süreç. Tüm bu terör örgütlerini biz yerle bir edecekken ama benim sevgili milletim, verdiğin bu oyla lokal, mevzii anlamda oralarda bir yönetici seçeceksin. Peki bu seçeceğin yönetici senin oradaki bütün ekonomik durumunu mu düzeltecek? Öyle bir yetkisi var mı? Yok. Kaldı ki bunlar, hele hele Güneydoğu’da çukurlar yaptılar, kanallar açtılar, devletin bütün imkanlarını maalesef halka değil, Kandil’e gönderdiler. Bunlar terörü beslediler.”

Diyarbakır Belediyesi önünde aylarca çadır kurup, çocukları Kandil’e kaçırılan anneleri hatırlatan Erdoğan, “Bu durdu mu? Yok. Hala Kandil’e oradaki baronlar bu genç kızları 13,14, 15,16 yaşında kaçırıyorlar. Kaçırmakla kalmıyorlar, biliyorsunuz oralarda çok ciddi taciz eylemleri de var. Bu namussuzlar bunu da yapıyorlar. Bunları biz tabii gerçekten anlatmak için dilimizde artık tüy bitti. Diyoruz ki ‘Ey anneler, ey babalar, bak dikkatli olalım, bu oyuna gelmeyelim, gelin bu oyunu bozalım.’ Bunu sadece biz tek başımıza bozarız dersek bu büyük bir iddia olur ama milletimizle beraber, Doğu’da, Güneydoğu’da halkımızla beraber, el ele verdiğimizde bu işi biz bitiririz ve bitireceğiz.” ifadelerini kullandı.

NTV