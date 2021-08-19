Erdoğan: Arabulucu oluruz

Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Etiyopyalılar için taziyede bulundu.

Türkiye’nin bu yıl Etiyopya ile diplomatik ilişkilerinin 125. yılını kutladığını söyleyen Erdoğan, “Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi gözden geçirdik. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya’daki Türk yatırımlarının miktarı 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Etiyopya, bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır” dedi.

Etiyopya’nın hassas bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Görüşmemizde Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldık. Afrika’da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya’nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Her ikisi de dostumuz Sudan ve Etiyopya arasındaki El Faşaga bölgesinde yaşanan gerginlik de gündemimizde yer aldı. İhtilafın iki ülke arasında diyalog ve iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını gönülden temenni ediyorum. Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil dostane katkıyı vermeye hazırız.”

FETÖ’nün Etiyopya’daki tüm okullarını geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfı’na devredildiği bilgisini de paylaşan Erdoğan, “Sayın Başbakana bu terör örgütü ile mücadelemize verdiği destek dolayısıyla bir kez daha teşekkür diyorum” dedi.