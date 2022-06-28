Erdoğan: Asgari ücret için talimat verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konulara değindi ve asgari ücret için talimat verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran’da gittiğimiz İzmir’de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünya’nın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz.

Gerek terörle mücadelede, gerek bölgesel krizlerde sorunları ortadan kaldırma konseptimizi başarıyla uyguluyoruz. Dost ülkelere verdiğimiz desteklerle, ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz.

Ülkemizin güvenlik kaygılarına saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güçten faydalanma imkanı olmayacağını ifade ediyoruz.

Türkiye, son 20 yılda kurulan kalkınma alt yapısıyla kendini farklı bir konuma getirmeyi başarmıştır.

Son iki asırda nice sınamaları ağır bedellerle geride bırakan bir ülke olarak, tek millet, tek bayrak, tek vatan ilkeleriyle yola çıkarak azimle yola devam edicez. Tıpkı terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiğimiz harekatlar gibi.

Sİyasi, ekonomik ve askeri tüm kalibiyetlerimizi 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanacağız. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm unsurlarına hazırlık çalışmalarında başarılar diliyorum. Günümüzde savaşlar sadece muharebe meydanında değil, her alanda veriliyor.