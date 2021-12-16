Erdoğan asgari ücreti saat 15.00’te açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen asgari ücreti saat 15.00’te açıklayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştiriliyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 15.00’te düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak.

3 konuda mutabakat

Asgari ücret görüşmelerinde geçen hafta TİSK’in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda net bir uzlaşma çıkmamıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 3 konuda mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak bugünkü toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenleyeceği basın toplantısında milyonlarca çalışanın beklediği rakamlar belli olacak.

Böylece, 2022 yılında geçerli olacak brüt ve net asgari ücret netleşmiş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önceki açıklamalarında toplumun ve çalışanların beklentisini karşılayan ciddi bir artış yapılacağını söylemişti.