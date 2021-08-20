Erdoğan: Aşı olmayanlardan test isteyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmayanlardan PCR testi isteneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, 5 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasında açıkladı.

“54 ilde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektar alanı etkiledi”

54 farklı ilde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektar alanı etkilemiştir. Tarihin bu en büyük yangınlarında zarar gören alanlar 82 bin hektarı Antalya’da, 62 bin hektarı da Muğla’da. Son dönemde Rusya’da 3 milyon hektarlık, Amerika’da 3 milyon hektardan fazla, Kanada’da 3 milyon hektara yakın, Meksika’da ise 600 bin hektarlık alan yandı. Son 1,5 asrın rekorlarının kırıldığı bu dönemde 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve 80 kilometreyi bulan rüzgar hızı ve yüzde 9’lara inen nem oranı sebebiyle yangınla mücadele zorlaşmıştır.

Sadece 28 Temmuz’dan sonra başlayan yangınlarda 72 bin dekar ekili dikili alan zarar görmüştür. 1000 dekara yakın sera, 2 bin 590 ton depolu ürün, 2 bin 600 tarımsal yapı zarar gördü. Bunun yanında yangınlarda 395 büyükbaş hayvan, 4 bin 505 küçükbaş hayvan, 7 bin 749 arı kovanı, 29 bin 600 kanatlı hayvan itlaf oldu.

“Yangın felaketini istismar edenlere rağmen büyük afetin üstesinden geldik”

Yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla mücadele vermiştir. Yangın felaketini istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık. Yangınların en yoğun olduğu dönemde Türkiye’ye yardım gönderen ülkelere şükranlarımı sunuyorum.

“Yanan ormanlarımız tekrar canlandırılacak, kesinlikle başka bir amaç için kullanılamayacaktır”

Yangınlar sırasında hayatını kaybedenlerin acısı yüreğimizi yakıyor. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç 1 yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Yanan ormanlarımız tekrar canlandırılacak, kesinlikle başka bir amaç için kullanılamayacaktır.

“Bu büyük afetten gereken dersleri çıkardık”

Bu büyük afetten gereken dersleri de elbette çıkardık. Böylesi büyük afetlere karşı daha hazırlıklı olunmasını sağlayacağız. Orman yangınları ile mücadele konusunda planları ve uygulamaları gözden geçireceğiz.

“Böylesi bir yağışa hiçbir alt yapının dayanması mümkün değildir”

Tarihte ender rastlanacak bir afet meydana geldi, sel felaketinin ardından tüm kurumlarımız anında harekete geçmiştir. Bu afette birkaç günde 453 kilogram gibi bir seviyeye çıkmıştır. Sadece 2,5 gün içinde Batı Karadeniz’deki sel felaketi yaşanan illerimize yağan yağış diğer bölgelerimizin yıllık yağışların birkaç kat üzerindedir. Böylesi bir yağışa hiçbir alt yapının dayanması mümkün değildir. Yüksekliği 5 metreyi bulan sel suları, önlerine gelen her şeyi sürükleyip denize doğru atmıştır.