Erdoğan: Aşı yardımı yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıta ülkerine corona virüs aşısı yardımı yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrika ziyaretlerimi sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul’a hoşgeldiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle forumumuzu çevrimiçi formatta düzenlemek zorunda kalmıştık. Hamdolsun 3. toplantımızı yüz yüze gerçekleştiriyoruz. üstelik Afrika ziyaretinden sonra bunu gerçekleştirmiş olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Afrika’yı gezdik dolaştık ve Afrika’nın liderleriyle bir araya geldik. Afrika’da durum nedir ne değildir bunları konuştuk.

Dış Ekonomik Kurulu DEİK’e bu güzel organizasyon için ayrıca teşekkür ediyorum. Dün ve bugün yapılan oturumlarda enerjiden tarıma, sağlıktan bankacılık sistemine ve inovasyon buna dahil olmak suretiyle birçok alanda karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı. Türkiye ile kıta ülkeleri arasındaki potansiyeli harekete geçirecek politika önerileri, foruma katılan yetkin isimler tarafından paylaşıldı. İş birliğimizin güçlü yönlerinin yanı sıra üzerinde hep birlikte çalışmamız gereken başlıklar da forum çerçevesinde tartışıldı, değerlendirildi. Burada gündeme getirilen hususların kıtayla ilişkilerimizi güçlendirme gayretlerimizde bize yol göstereceğine inanıyorum. Koronavirüs salgınının küresel ticareti etkilediği bir dönemde düzenlenen bu forumun iş dünyamız için de ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bir kez daha özgün fikirleriyle forumu zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum.

“Afrika’da kapısı çalınmadık dost, yarısı sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz”

Afrikra’nın kalplerimizdeki müstesna yerini her vesile ile dile getiriyoruz. Afrikalı kardeşlerimize muhabbetlerimizin sadece bir retorik olmadığını kıta genelinde yaptığımız çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Afrika’da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı samimiyetle yaklaştığını görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ülke olarak biz adım atınca Afrikalı siyasetçiler çok daha büyük bir hüsnükabulle aynen burada görüldüğü gibi buna karşılık veriyorlar.

Türk iş dünyasının kıta ülkelerinde yatırımları arttıkça Afrikalı kardeşlerimiz de istifade ediyor. Buna Kıtaya yaptığım son seyahatimde şahit oldum. Angola, Toko ve Nijerya’da çok verimli temaslarda bulunduk. Her üç ülkede devlet başkanları ve siyasetçilerle bire bir ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Togo’da ayrıca Burkina Faso ve Liberya devlet başkanlarıyla da bir araya geldik.