Erdoğan: Askerimizin varlığı huzurumuzun teminatıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerimizin varlığının bizlerin huzurunun teminatı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mavi Vatan Tatbikatı’na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ‘Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması, tercih değil zorunluluk’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Mavi Vatan Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü’ne (SGG) canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, şu mesajları verdi:

GELECEĞİN TEMİNATI: Dünyanın en köklü devlet ve ordu geleneğine sahip milleti olarak hazarda ve seferde daima vatan müdafaasına, ülkenin hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına hazır bir Silahlı Kuvvetlere sahibiz. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı, bugünkü huzurumuzun ve geleceğimizin en büyük teminatıdır. Kahraman ordumuz bir yandan sınırlarımızda ve ötesinde pek çok önemli görevi başarıyla ifa ederken, diğer yandan da hazırlıklarını gözden geçirdiği tatbikatlarını planlandığı şekilde sürdürüyor.

BAŞARIYLA NETİCELENDİ: Mavi Vatan 2022 Tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak hem de yerli ve milli silah sistemlerimizin etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan’dan beri devam etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’deki unsurlarının, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğü tatbikatımız, başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, İHA’lar ve özel görev personelimiz vazifelerini bihakkın yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir.

ZORUNLULUK: Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye’nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması, tercih değil zorunluluktur. Bunun için Deniz Kuvvetlerimizi hem araç gereç hem personel bakımından sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. İnşa ettiğimiz yeni gemilerle, denizaltılarla, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle, bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz.

DÜNYA TAKDİR ETTİ: Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında, pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak taammüden öldürmeye kalkarken biz Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimiz ile yüzbinlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Ukrayna’dan Libya’ya Orta Asya’ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonları ile dünyanın takdirini kazandık.