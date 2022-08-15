Erdoğan: Asla geri adım atmadık, atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün kutlanacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajla birlikte bir de fotoğraf paylaştı.

‘AK Parti, Türkiye’dir’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, kutlama etkinliğinin yapılacağı merkezde dün bir basın toplantısı düzenledi. Dağ, “AK Parti Türkiye’dir. 21 yıldır milletimizin gönlündeyiz. Gönüllerde biriz, sandıkta da yine birinci parti olacağız. Geçmiş seçimlerde bir ve beraber olarak nasıl birinci parti olduysak, 2023’te de zafer bizim olacak” dedi.