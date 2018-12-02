Erdoğan: Asla izin vermeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Costa Salguero Fuar Alanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Gerçekleştirdikleri görüşmelerin ülkeler başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, G20 Zirvelerinin 13’üncüsünü gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıların tamamına katıldığını anımsattı.

Arjantinli yetkilileri zirveye başarıyla ev sahipliği yapmalarından dolayı tebrik eden Erdoğan, önceki zirvelerde olduğu gibi Buenos Aires Zirvesi’nde de G20 ülkeleri olarak kapsamlı bir gündemle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Erdoğan, gerek ekonomik alanda, gerekse küresel ekonomiyi doğrudan ilgilendiren diğer başlıklarla, karşı karşıya bulunulan risk ve tehditleri bertaraf edebilmek için neler yapılacağını istişare ettiklerini bildirdi.

İklim konusunun G20’nin özel önem verdiği başlıklar arasında olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları belirtti:

“G20 üyeleri arasında en düşük emisyonlara sahip ülkelerden biri olarak bu alanda gerekli katkıyı yaptık, yapıyoruz. Paris Anlaşması kapsamında bize verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğimizi burada bir kez daha ifade ettik. Özellikle sorunun asıl müsebbibi olan gelişmiş ülkelerin elini taşın altına daha fazla koyması, daha fazla mesuliyet üstlenmesi gerektiğinin altını çizdik.”

Enerji konusunun Türkiye için öneme haiz bir diğer konu olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye olarak bir taraftan ekonomik büyümemize bağlı olarak artan enerji ihtiyacımızı karşılarken diğer taraftan TANAP ve Türk Akım gibi projelerle Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de katkı yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Hazar enerji kaynaklarının ülkemiz üzerinden Batı ülkelerine taşınması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’deki hidro karbon kaynaklarının asli sahiplerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının emri vakilerle gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye hem kendi hukukunu hem de Kıbrıs Türkünün hak ve menfaatlerini korumakta kararlıdır. Son dönemde Doğu Akdeniz’de varlığımızı tahkim etmemiz bu noktadaki tavizsiz tavrımızın bir yansımasıdır. Rum kesimi, Kıbrıs Türkünün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe biz de gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz.”

Enerji konusunda bir gerçeğin altının özellikle çizilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Maalesef bugün dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insan hayatını elektrikten mahrum bir şekilde devam ettirmek zorunda kalıyor. Köleliğin bitişinden 150 yıl, sömürgeciliğin bitişinden 60 yıl sonra resmen olmasa bile fiilen bu iki hastalıklı düşünce de mevcudiyetini sürdürüyor. Kazan kazan esasına dayanmayan, hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin ilanihaye devam etmeyeceğine inanıyoruz.” dedi.

”MÜLTECİLERİ TOPLAMA KAMPLARINA HAPSEDEREK BİR YERE VARILMAYACAĞINA İNANIYORUZ”

“Suriyeliler yanında çeşitli yerlerden gelen 4 milyonu aşkın mazluma ev sahipliği yapan bir ülkeyiz” ifadesini kullanan Erdoğan, dünyada en çok mülteciyi barındıran ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Türkiye olarak sığınmacılar için kendi kaynaklarından 33 milyar dolar harcadıklarına işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

“İşte böyle bir ülke olarak mültecileri toplama kamplarına hapsederek bir yere varılmayacağına inanıyoruz. Biz insanları mülteci kamplarına göndermedik, onlara konteynır kentler kurduk, onlara çadır kentler kurduk ve onları ülkemizin değişik yerlerinde kiralama sistemleriyle kiracı olarak da olsa oturuyorlar. Hiç kimse sadece sınırlarını kapatmakla, polisiye tedbirlerle açlıktan, kıtlıktan, çatışmalardan kaçıp gelen insanları dikenli tel örgülere mahkum etmekle mülteci sorununa çare bulamaz.”

Mülteci düşmanlığını körükleyerek meseleyi çözdüklerini zannedenlerin er ya da geç hatalarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklarına vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Dönem sorumluluktan kaçma değil, sorumluluklarını yerine getirme dönemidir. OECD verilerine göre, 2017 yılında yaklaşık 8,2 milyar resmi kalkınma yardımı yaptık. Milli gelire oranla dünyada en fazla yardım yapan ülke biz olduk. Üzülerek belirtmek isterim ki bu süreçte birkaç yakın dostumuz dışında hiçbir ülkeden doğru düzgün bir yardım almadık, hatta Avrupa Birliği tarafından Suriyeli mülteciler için söz verilen 3+3 milyar avroluk kaynağın kullanımında bile çok ciddi güçlükler yaşadık, yaşıyoruz. Şu ana kadar ülkemize uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla, milli bütçemize değil bunu da özellikle ayırt edelim, yaklaşık 2 milyar avro gibi bir rakam ulaşmış durumda, o da milli bütçemize değil, uluslararası kuruluşlara.”

”FIRAT’IN DOĞUSUNU DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZULMÜNDEN KURTARACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “Fırat’ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız.” dedi.

“Dört yıla yakın süredir derinleşerek devam eden Yemen krizine artık acilen çözüm bulunması gerekiyor.” diyen Erdoğan, “Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmelidir. Yemen’in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği mutlaka korunmalıdır.” şeklinde konuştu.

”BİZİM İÇİN BU OLAY ALÇAKÇA BİR CİNAYETTİR”

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, “Bu olayı asla siyasi bir mesele olarak görmedik. Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır.” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren, Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet, Türkiye’nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır.

Bu vahşi cinayetin emrini vereninden, uygulayanına kadar tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir.”

ERDOĞAN’DAN TRUMP GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile görüşmesine ilişkin, “Amerika ile Türkiye ilişkileri bir stratejik ortaklığa dayalı. İki stratejik ortak olarak şu anda Kuzey Suriye’de Fırat’ın doğusu, Münbiç ve İdlib’i ve bütün bunlarla devam eden süreci değerlendirme fırsatı bulduk. Masada asıl olarak Münbiç konusunu ele aldık. Özellikle de PYD ve YPG’ye yönelik yaklaşımımızı kendileriyle paylaştık. Münbiç’i terör örgütlerinden nasıl temizleriz bunu konuştuk. Yol haritası için mutabakat şu anda canlılığını koruyor.

Halkbank konusunu da müzakere ettik. Elimizdeki bilgileri, belgeleri tekrar kendilerine verdik. Bankamızın yetkilileri de şu anda ABD’de süreci takip ediyor.

FETÖ ele başını da görüştük. Ben umudumu yitirmek istemiyorum. Ümit ediyorum bu konuda olumlu adımları atarız.” dedi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesini değerlendirdi. Erdoğan, ”Putin, vizeleri kısmi olarak kaldırma kararı verdi. Vizelerin tamamen kalkacağını ümit ediyoruz.” dedi.

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermeni soykırım iddialarına ilişkin, ”Benim ülkemde şu an 100 bin Ermeni yaşıyor. İnsani davranıyor ve hala bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Soykırım meselesinde gelelim bunu tarihçilere bırakalım. Bizim tarihimizde böyle bir olay yok. Her türlü tartışmaya da gireriz.” şeklinde konuştu.