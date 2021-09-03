Erdoğan atama töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bugün atamasını gerçekleştireceğimiz 20 bin öğretmenizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Son atamalarla okullarda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Şu anda okullarda görev yapan öğretmenletin 700 binini bizim dönemimizde atayarak öğretmen açığını kapattık. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında