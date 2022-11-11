Erdoğan: Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da yaptığı konuşmasında Avrupa Birliği’nin politikalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Semerkant’taki Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi’nde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı “Türk Dünyası Ali Nişanı” takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Dünyası Ali Nişanı” takdim Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, Türk Dünyası Ali Nişanı’nın şahsına tevdi edilmesinden dolayı büyük onur duyduğunu belirterek, Türk dünyası olarak bugün düne göre daha güçlü olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Tüm alanlarda entegrasyon için sarsılmaz bir iradeye sahibiz”

Aile meclisimiz, ayakları yere sağlam basan ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen bir uluslararası teşkilat haline dönüşmüştür. Ekonomiden sağlığa, spordan kültüre, siyasetten ticarete, vatandaşlarımızın hayatına dokunan tüm alanlarda entegrasyon için sarsılmaz bir iradeye sahibiz. Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün de her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ediyorum. Ortak çaba ve özverimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden müşterek gayretlerimizle geleceğimize canı gönülden inanıyorum. Özellikle de bu organizasyonda gerçekten ev sahibi konumunda olan Şevket Mirziyoyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyiyle müstesna bir organizasyon, müstesna bir ev sahipliği ve bütün bu ev sahipliğiyle birlikte de inanıyorum ki önümüzdeki dönemi çok daha başarılı bir şekilde icra edecekler. Aynı şekilde yeni dönemde görevi üstlenecek Kazakistan başkanına da özgüveni noktasında çok çok başarılar diliyorum ve görüyorum ki Kazakistan’da da aynı başarıyı sürdürmek ve bu başarıyla geleceğe yürümeyi yakalayacağız.

“Bunlar bizim için iftihar meselesi”

Karabağ’da çok ciddi bir mücadele sürdüren, bu mücadeleyi şu anda altyapısıyla, üst yapısıyla en güzel şekilde devam ettiren İlham Aliyev kardeşimi bu esnada, bu mücadele sırasında iki yıldır neler başardığını, neleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Şu an itibarıyla defaatle oradaki törenlere de katılmak suretiyle neler yapıldığını yerinde görme imkanım oldu. Yerinde görünce de bir Türk olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarı hakikaten bizlere tabii ki gurur vesilesi oluyor. Özbekistan’da da aynı durumu şu anda dün akşam İlham kardeşimle de konuştum. Özbekistan’da da bütün fiziki altyapıda üstyapıda çok ciddi bir değişim dönüşüm görüyoruz. Bunlar bizim için iftihar meselesi.

Kazakistan’da sayın Tokayev’le yeni bir süreç. Genç bir lider olarak Caparov’un da aynı başarıyı sürdüreceğine olan inancım gerçekten fazlasıyla var.

“Gerektiği zaman da cevabını vereceğiz”

Tabii bu arada bir gözlemci üye olarak Viktor Orban kardeşime Avrupa ile Türk Dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle gerçekten çok çok teşekkür ediyorum ve adeta aynı kökten gelme bir havayı estiriyor. Bundan dolayı da Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Çünkü bu mücadeleyi vermek herkesin karı değil. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. AB kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler, hala aynı şeyi yapıyorlar. Biz de onlara gerekeni gerektiği zaman da cevabını vereceğiz.

Tabii bu ödül şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Halklarımız arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine, devletlerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve teşkilatımızın uluslararası itibarının daha da artırılmasına yönelik gayretlerimizi artırarak sürdürmekte kararlıyız, kararlıyım. Sizlere tekrar teşekkür ediyor, hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum.