Erdoğan: Avukatlarımı görevlendirdim

Mardin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP’ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor bir şey bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün Denizli’de utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. benim işim yöneticilerle halkımla değil” dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Son 17 yılda Mardin’e 28 katrilyon yatırım yaptık.

8 bin 781 konut projesini hayata geçirdik. 39 bin vatandaşımızın sorunun çözdük. Belediyeyi kayyuma devrettikten sonra Mardin’in çevresi nasıl oldu görüyorsunuz.

Çukur eylemleri esansında Nusaybin’de, Dargeçit’te, Derik’te bulunan cadde ve sokaklar yeniden biz yaptık.

Hızlı trenle Mardin’i Ankara ve İstanbul ile buluşturmuş olacağız.

Mardin’in 2040 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık.

“BÖLÜCÜLÜK FİTNESİ SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Birileri ısrarla içimize bölücülük fitnesi sokmaya çalışıyor.

Ülkemizde 1984’ten beri eylem gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Askerimizin, polisimizin karşısında tutunamayanlar, silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır.

Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP’ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor bir şey bu yalana başvurdular.

Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün Denizli’de utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor.

Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya.

“AVUKATLARIMI GÖREVLENDİRDİM”

Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Benim işim yöneticilerle halkımla değil.

‘’Kürdistan’da oyları HDP’ye vereceksiniz ama Batı’da AK Parti’yi ve MHP’yi yok edeceksiniz’’ diyor. Bunu söyleyen HDP’nin eş başkanı. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kuzey Irak’ta Kürdistan var buyursun oraya gitsin. Kürdistan diye bir bölge Türkiye’de yok. Ne diyor kadın? Diyor ki ‘’Arkamızda YPG var, PYD, PKK var’’ diyor. Bu terörist değil mi? Ben bunları söylüyorum.

1 Temmuz’a eğer terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapınızda diyor. Bu da terörist. 1 Temmuzlar geldi geçti. Hani nerede savaşın. Sıkıysa çık meydana… Benim milletimi rahatsız edenlerin her zaman karşısındayız.

Meral Hanım utanmadan sıkılmadan Denizli’de bu yalanı söylüyor. Ben orada bir hafta önce konuştum. Kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı kandırmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak

HÜRRİYET