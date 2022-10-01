Erdoğan: Ayaklarına taş değmesin

Yeni yasama dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında birlik-beraberlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın sizlerle birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yüce kurum çatısı altında ülkemize hizmet eden tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.

Rabbimden milletimizin tüm fertleriyle birlikte bu kardeşlerimizi de korumasını, ayaklarına taş değdirmemesini niyaz ediyorum.