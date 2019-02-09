Erdoğan: Enkaz kalkınca karar vereceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve Kartal’da çöken binaya değindi.

Erdoğan, “Artık bizim sabrımız Enkaz kalkınca nasıl bir eylem planı yapacağımıza karar vereceğiz. Ama bunlar kararlı adımlar olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı’nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aydın’ın koca yürekli efeleri 1950 yılında demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Aydınlı kardeşlerim seçimlere az kaldı. Çok çalışacağız. Hazır mıyız? Ben size inanıyorum, bu işi başaracaksınız. Aydınlı halkım 31 Mart’ta AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın yanında duracaktır. Aydın dün Menders’in yanında yer alarak safını belirlemişti, bugün de beka mücadelesinde bizim yanımızda yer alacaktır.

Bu ülke için tek bir işe imza atmayan o yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye için tek planları, projeleri, hayalleri yoktur. Her seçimde armut piş ağzıma düş misali. Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar.

CHP KİMİNLE YÜRÜYOR?

CHP’ye, PKK’nın güdümündeki partiye, onlarla milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor. CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle, siyasi temsilcileriyle yürüyor. Bizim onlarla işimiz yok! Geç o işi geç.

Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Bunlar 4’lü çete. Bize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz gerçeği, olanı söylüyoruz.

Biz kurduğumuz Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. Bunlar sanıyor ki meydan kendilerine kalacak.Biz 15 Temmuz darbe girişimi karşısında el ele verdik.

Yenikapı ruhuyla birleştik. Sanıyorlar ki 31 Mart’tan sonra meydan kendilerine kalacak. Geçen sene soğan-patatese ümit bağlamışlardı. Şimdi domatese bibere sarılmış durumdalar. Bunlarla oy toplayacaklarını zannediyorlar.

GEREKİRSE AÇ KALIRIZ, AÇLIĞIMIZI BİLDİRMEYİZ

Cerablus’ta, El-Bab’da, İdlib’de benim mehmedim tankıyla topuyla teröristleri yok etti. Ben buradan patlıcancılara, bibercilere, patatescilere sesleniyorum:Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz?

Bunlar anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart’ta bunlara bir de bunun dersini vereceğiz. Gerekirse aç kalırız, açlığımızı bildirmeyiz. Doğalgaz, elektrikte indirimler yapıyoruz ama bunları görmüyorlar. Modern bir Türkiye’yi inşa ediyoruz. Türkiye ekonomisinin çözümüne katkı vermek yerine kriz duasına çıkıyorlar. Biz zaten gerekli önlemleri alıyoruz. Ama bunların öyle bir derdi yok.

CHP ARTIK GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN PARTİSİ DEĞİLDİR

Ey CHP’ye gönül vermiş kardeşim, biz Kandil’i başlarına yıkmaya çalışırken, terör ağlarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart’ta derslerini vermeyecek misin? Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti artık Gazi Mustafa Kemal’in partisi değildir. Bu parti sadece Kılıçdaroğlu’nun ve avanesinin partisidir.

Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı. Peki siz bu zillet ittifakını kiminle ve nasıl şekilde kurdunuz. Bizim ittifakımızın zemininde Rabi var, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Demek ki bunlara göre mesele belediye başkanlığı değil. Asıl mesele Türkiye’nin verdiği bu kutlu mücadeleyi sekteye uğratmak.”Bizim ittifakımızın zemininde rabia var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var.

Peki bunların ittifakının zemininde ne var? Demek ki, mesele belediye başkanlığı değil, meclis üyeliği değil, buradaki asıl mesele Türkiye’nin verdiği kutlu mücadelenin sekteye uğratmaktır. Önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyerek belediyecilikten yeni ufuk açıyoruz. Aydın, hizmet siyasetine, 31 Mart’ta gönül belediyeciliğine kavuşmaya hazır mısın? Maşallah size.

TRT