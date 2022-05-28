Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle Azerbaycan’a günübirlik ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü’de düzenlenen “Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan”ın Seçkin Gözlemci Günü’ne iştirak edecek.