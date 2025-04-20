Erdoğan, Bağcılar Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılışının ardından Bağcılar Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Erdoğan, Bağcılar Belediyesi önünde bulunan kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. İlçe halkı, Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı da kalabalığı selamladıktan sonra belediye binasına geçti.

HAVADA BAKANLARIN VARLIĞI

Erdoğan’ın bu ziyaretine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a eşi Esra Yıldız da eşlik etti.

HİZMETLERDE YENİ HEDEFLER

Erdoğan, 3 ay önce göreve başlayan yeni Başkan Yıldız’ı tebrik ederek başarılar diledi. Ziyaret için teşekkür eden Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanım sizi ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Sizin liderliğinizde bu kutlu yolculukta gece gündüz demeden çalışıyoruz. Devraldığım hizmet bayrağını daha yukarılara taşımaya gayret gösteriyorum. Bağcılar halkının mutluluğu için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.