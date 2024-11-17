“Erdoğan-Bahçeli Görüşmesinde Neler Konuşuldu?”

CUMHUR İTTİFAKI ZİRVESİNDEKİ MUTABAKAT

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında en önemli konu, toplantıdan bir gün önce Beştepe’de gerçekleşen Cumhur İttifakı zirvesi oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK üyelerine, “Bahçeli ile tam bir mutabakat içinde olduklarını” aktardı. Erdoğan, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk. Kayyum başta olmak üzere tüm meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık.” şeklinde ifade etti.

KONGRE SÜRECİNİN PLANLAMASI

MYK toplantısında ayrıca teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, AK Parti’nin 8’inci Olağan Kongresi için nisan ayına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. İlçe kongrelerinin 28 Aralık’ta yapılacağı, ilçe kongreleri tamamlanan illerde ise kongrelerin ocak ayının ortasına kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı büyükşehirlerin kongrelerine yönelik planlamaların da yapıldığı bilgisi verildi. Erdoğan, ilk olarak 30 Kasım’da Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek il kongresine katılacak.