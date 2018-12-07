Erdoğan: Bahçeli ile bir araya gelebiliriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Cumhur İttifakı’nın hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız bunu da kısnanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor. Bunun başında ana muhalefet var. Biz Cumhur İttifakı’nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Yerel seçim ülkemiz için ciddi yedi düvelin ülkemize saldırdığı dönemde büyük önem arz ediyor. Belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiriliz. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz.”

TRT