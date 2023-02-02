Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmede, seçim süreci ve siyasetteki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecek görüşmenin saati 15 olarak açıklandı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.

Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelmişti.