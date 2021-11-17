Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde buluştu.

Beştepe’deki sürpriz zirvenin en önemli gündem maddelerinden birinin 50+1 tartışmaları olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN: PARLAMENTO DEĞİŞİKLİĞE GİDER, ONA GÖRE ADIM ATILIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının çıkışında gazetecilere yüzde 50+1 tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Parlamento o konuda da bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider. Adım ona göre atılır. Parlamento daha önce anayasa ile ilgili konularda bir karar verdi” diye konuştu.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; MHP lideri Bahçeli’yi kabul edeceği bu görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük programında yer almıyordu. Zira siyasette son bir kaç gündür 50+1 tartışması yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı’nın seçilme yeterliliği için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. Buna ilişkin bazı tartışmalar var siyasette