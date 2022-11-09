Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.
Ankara’da bugün sürpriz bir görüşme var.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Cumhur İttifakı” ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi saat 15.00’te Beştepe’de kabul edecek.
Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü programında yer almıyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi 5 Ekim’de evinde ziyaret etmişti.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık bir saat sürmüştü.