Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek.

İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmalarının yer alması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık’ta MHP liderinin Çayyolu’ndaki konutunda bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmesinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, “1 milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu bilgilendirme programına katılacak.