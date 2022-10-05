Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ediyor. Liderlerin gündeminde iç siyaset ve dış politika gelişmeleri var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşiyor.

MASADAKİ KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.