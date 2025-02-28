Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’a Uzun Ömür Dileği

KRİTİK AÇIKLAMA VE ÖCALAN’IN MESAJI

Türkiye, önceki gün gerçekleştirilen önemli açıklamalara odaklandı. DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek kamuoyuna etkileyici bir mesaj verdi. İmralı heyeti tarafından yapılan duyuruda, Öcalan’ın örgüte “PKK kendini feshetsin” çağrısında bulunduğu belirtildi. Terörist başı tarafından yazılan mesajın Kürtçe metnini Ahmet Türk, Türkçe kısmını ise Pervin Buldan okudu. Açıklama, örgütün geleceğine dair önemli bilgileri içerirken, toplumda geniş yankı uyandırdı. Öcalan’ın bu mesajlarının ardından, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan da destek geldi. Demirtaş, sürece dair değerlendirmelerini açıklamada belirtti.

BARIŞA DESTEK ÇAĞRISI

Demirtaş’ın açıklamaları şu şekilde: “Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Bu liderlere güvenen kesimler bulunduğu gibi, kaygı duyanlar da var. Her iki tarafın da haklı gerekçeleri var. Zaten kalıcı barış, toplumun çoğunluğunun güven duymasını gerektiriyor. Barışa ulaşmak için herkesin iyi niyetle elinden gelen gayreti göstermesi lazım.” Demirtaş, bu zorlukların üstesinden gelebilmenin mümkün olduğunu vurguladı.

SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ DENGELER

Demirtaş, “Ne yapılmak istendiğini bilmiyoruz,” eleştirisine de yanıt verdi: “Savaşın bitmesini istiyoruz, hepsi bu kadar. Bu noktada gerekli hukuki ve siyasi altyapının TBMM zemininde oluşturulması önemlidir.” Savaşın sona ermesi konusunda tarafların nasıl bir tutum göstermesi gerektiğini değerlendiren Demirtaş, siyasi mücadeleye devam edilmesi gerektiğini savundu.

ORTA DOĞU’DA BARIŞ ÜZERİNE

Demirtaş, çözümün basit ama ciddiyet gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti. Orta Doğu’nun zorluklarının farkında olduklarını belirten Demirtaş, “Barıştan korkma kardeşim. Türk, Kürt el ele vermekten korkma,” diyerek, bölgedeki barışçıl adımları destekleme çağrısında bulundu. Barışın, eşitlik, özgürlük ve refah getirdiğini unutulmaması gerektiğini vurguladı.

BARİŞ İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI

Demirtaş, “Seçimler senin iradendir,” diyerek, halkın kararının önemli olduğunu belirtti. Herkesin barışa katkı sunması gerektiğini ifade eden Demirtaş, “Ben, Gabar’da nöbetteki asker kardeşimin de Kandil’deki öz kardeşimin de ölmesini istemiyorum,” dedi. Ramazan ayının kalıcı barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu ve barışın yanındaki duruşunu sürdürme kararlılığını yineledi.