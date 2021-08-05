Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Erdoğan’ın resmi programında yer almayan sürpriz ziyaret yaklaşık 50 dakika sürdü. Bahçeli’nin Çayyolu semtindeki evinde gerçekleşen görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Görüşmede orman yangınları ve sel felaketlerinin yanı sıra iç ve dış politika gündemindeki konuların ele alındığı, özellikle AK Parti ve MHP’nin yürüttüğü yeni anayasa taslak çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan’ı aracına kadar uğurladı. Erdoğan ve Bahçeli 2021 yılında daha önce 5 kez görüşmüş, son olarak mayıs ayında Çankaya Köşkü’nde bir araya gelmişti.