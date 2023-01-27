Erdoğan, Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi Beştepe’de kabul etti. Gündemde, terörle mücadelede atılacak ortak adımlar vardı. Görüşmede bölgesel gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de gün boyu başka kabuller de yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neçirvan Barzani’yi Beştepe’de kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler gündemdeydi. Terörle mücadelede atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

Irak doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması kapsamında yol haritası ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Beştepe’de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Beştepe’de kabul ettiği bir diğer isim Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu’ydu.

Erdoğan daha sonra, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin iki küçük konuğu da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Beştepe’de diplomasi trafiği

Erdoğan, Gazze’de yaralanan ve Türkiye’de tedavi edilen Filistinli kardeşler Rahaf Salman ile Muhammed Halil Salman’ı kabul etti.

Erdoğan’ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Filistinli kardeşlerin tedavileri Ankara Şehir Hastanesi’nde yapıldı.