Erdoğan: Başakşehir ile övünüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’de fırtına gibi esen Başakşehir ile ilgili konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Özel” programı ile Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata moderatörlüğündeki TRT ortak yayına konuk oldu .

Türkiye’de futbolu altyapı noktasında ülkenin dört bir yanına eşit oranda dağıtmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Sonuçta Süper Lig’de oynayan takım sayısı 18. Bu 18 takımın içerisinde zaten belli takımlar var ki onlar da belli ağırlığı olan takımlar. Biraz da takımlar, seyirci potansiyeliyle ağırlanıyor. Onlar da o seyirciyi yakaladığı için de kolay kolay A takımını tutanın bir daha onu bırakması çok çok zor. B’yi, C’yi tutan da öyle. Hep ‘Dört büyükler’ diye anılmıştır, hep böyle gelmiştir. Ama bu yıl tabii durum biraz farklı. Başakşehir şu anda çok çok başarılı gidiyor, tabii onunla da övünüyorum çünkü kurduğum takım. Başakşehir’i belediye başkanlığım döneminde kurduk ve oradan tırmandı buralara kadar geldi. Onun da gerçekten seyirci noktasında çok ciddi bir seyircisi yok. Aslında Başakşehirlilere de hep sesleniyorum: Siz niçin gelip maçları seyretmiyorsunuz, gayet güzel butik bir stadınız var? Hakikaten çok çok güzel. Biraz yavaş yavaş artışa başladı. Bugün deplasmanda yine 3-0 kazanmış.”

Erdoğan, Fenerbahçe’nin de arka arkaya galibiyet almaya başladığına değinirken, “Dünkü galibiyetiyle -bayağı diplerdeydi malum- 2 hafta arka arkaya aldığı galibiyetle bir tırmanışa geçti ve o tehlikeli bölgeden çıktı. Bu tehlikeli bölgeden bir de memleketimize de biraz sıyrılma mücadelesi veriyor. Bütün bunlar iyi de… Peki milli takımımızın hali ne olacak? Bu kadar tesis var, dünyada kafaya oynayanların hiçbirinin böyle altyapısı yok. Bizde var. Bunun 30 civarında muhteşem statlar var. Ankara’da Eryaman’ı yaptık, Ankaragücü’nün oynadığı stat, güzel bir stat oldu. Şimdi 19 Mayıs’ın yerine muhteşem bir stat başlıyoruz. Önümüzdeki hafta filan belki de ihalesi yapılıp adımı atılacak.” diye konuştu.

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