Erdoğan: Başvuranların hepsi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında başvuru yapan her öğretmenin atamasının gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması Töreni’nde, başvuran tüm öğretmenlerin atanmasına karar vermişti. Erdoğan, o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasının yapıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

3 bin 500 engelli öğretmenin atamasının yapıldığını anımsatan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

“Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.”

Atamaların öğretmenlere, ailelerine ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitim ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

25 Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirilen Engelli Öğretmen Ataması Töreni’nde 3 bin 500 öğretmenin ataması yapılmıştı.

Törende butona basılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuru yapan ve ataması yapılmayan tüm adaylara bir müjde vermiş ve Bakan Özer başvuran herkesin atanacağını duyurmuştu.