Erdoğan: Batılı ülkelerin tavırları utanç vericidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahra Afrikası’nda yaşanan acı tabloya dikkat çekerek, batılı ülkelerin tavrını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO’da konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Her 2 yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO’da bu sene 24 farklı sektörden 500’ün üzerinde ürün sergilenecek. Fuarın oldukça hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla başlayan ve bölgesel meselelerle devam eden sancılı bir dönemden geçiyor. Tahribatın etkilerini halen hissediyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonomi son 50-60 yılın en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının ekonomi üzerinden etkilerini sürdüreceği anlaşılıyor.

Krizi herkes çeşitli derecelerde hissetse de yıkıcı sonuçlarını en ağır şekilde yaşayanlar Afrika ve Asya’daki kırılgan devletlerdir. Sahra Afrika’sındaki kardeşlerimizin zaten çok kötü olan durumları artık katlanamaz bir hal almıştır. Bu trajedilerin sona erdirilmesi noktasında maalesef kayda değer hiçbir çaba alınmıyor.

Dünyanın geri kalanına özgürlük ve insan haklarına ders vermeye kalkan Batı’lı ülkelerin tavırları utanç vericidir.