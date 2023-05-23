Erdoğan: Bay Kemal talimatı Kandil’den alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere seslendi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Değerli Malatyalılar, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan ilçeleri, mahalleleri ile tüm Malatya’ya selamımı iletiyorum. Coşkunuz, vefanız için sizlere teşekkür ediyorum.

Malatya, yiğitliğin, mertliğin şehridir. Malatya milli iradenin ve demokrasinin şehridir. Burası Turgut Özal gibi millet ve devlet sevdalısı bir siyasetçiyi yetiştirmiş toprağı bereketli bir şehirdir. Malatya’nın has evladı, Türkiye’ye demokraside kazanımlar elde etmiş 8. cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı memleketinde bir kez daha rahmetle anıyorum. Darbelere meydan okurken Malatyalı kardeşlerimizin duasını her zaman yanımızda hissettik. Pazar’a hazır mıyız? Yalnız unutmayın pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Onun için şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz.

ZAFERLE SANDIKLARDAN ÇIKIYORUZ

Gençler bütün muhataplarınızı ihmal etmiyorsunuz. Pazar günün akşamı yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz. 14 Mayıs’ta da Malatya dik tavrını ortaya koydu. Terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi.

BAY KEMAL TALİMATI KANDİL’DEN ALIYOR

Bay bay Kemal talimatı Kandil’den alıyor. Peki, parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK’nın parlamentodaki uzantılarıyla yapıyor. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. İşte benim ülkem, benim milletim bu teröristlerle el ele yürüyenlere pazar günü sandığa gömecek mi? Demek ki durmayacağız. Malatyalı sandıklara koşarak ne yaptı geleceğine sahip çıktı. Cumhur İttifakı’na sahip çıktı.