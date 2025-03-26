Erdoğan: Bayram Tatili 9 Güne Uzatıldı

ERDOĞAN’DAN RAMAZAN BAYRAMI DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen Emekçiler ile İftar programında önemli bilgiler verdi. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin toplamda 9 güne çıkarıldığına dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kamu çalışanları için bayramın ardından 3 günlük süreyi idari izin kapsamına aldıklarını belirtti.

TATİL İMKANLARI ARTIYOR

Dolayısıyla 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Erdoğan, böylece milletin toplam 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacağını vurguladı. Bu düzenleme, ailelerin bir arada olmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.