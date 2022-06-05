Erdoğan: Bazen üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönem yaşananlara değindi ve mesuliyeti yerine getirmek üzere bazen üslubu sertleştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Kamp süresinde güvenlik, dış politika, ekonomi, tarım ve enerji başlıklarını ele aldık. AK Parti istişare ile kurulmuş ve istişare kültürünü yaşatmış bir partidir, en büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz.

Türkiye’nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar her dönemde vardı. Ancak bu kadar hırslı değildi. Bazen üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz. Bunun nedeni mesuliyeti yerine getirme çabasıdır.