Erdoğan, Belgin İba görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba görüştü.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İba, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme fırsatı yakaladı.

Erdoğan’a Edirneliler’in selamını ileten İba, çiftçilerin dilek ve temennilerini de iletti. Görüşme sonrası İba, Erdoğan’a çeltik demeti yüklü minyatür talika armağan etti.

Ankara’da bulunduğu sırada İba ve beraberdeki İl Başkan Yardımcıları Aydoğan Akıncı, Halil Gümüş, Turan Girgin, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, İpsala Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hasan Yavaş, İpsala Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hasan Önalan ve çeltik üreticilerinden oluşan heyetle, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i ve Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal’ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Ankara ziyaretlerinin özellikle üretici anlamında çok verimli olduğunu söyledi.