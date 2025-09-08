Erdoğan, Beştepe’de Toplantı Yaptı

TOPLANTIDA ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ile terörle mücadelede atılacak yeni adımlar ve ekonomideki güncel durum konuşuldu. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ZAFER HAFTASINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25-30 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Zafer Haftasına da değindi. Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenen anma törenlerinde milletin birliği ve beraberliğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini vurguladı.

ASELSAN ZİYARETİ VE SAVUNMA SANAYİİ GELİŞMELERİ

Bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ASELSAN’ın Gölbaşı tesislerini ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde üç önemli gelişmeye imza atıldığını ifade etti. Ziyaret çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 47 araçlık çelik kubbe sistemleri kazandırıldı. Ayrıca toplam değeri 280 milyon dolar olan 14 kritik tesisin resmi açılışı gerçekleştirildi. Projeler tamamlandığında bölgenin en gelişmiş savunma teknoloji merkezlerinden biri olması bekleniyor.

HAVADAKİ YENİ SEVİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistemler sistemi olarak tanımlanan çevik kubbe ile Türkiye’nin hava savunmasında artık farklı bir seviyeye ulaştığını, bu alanda yeni bir kulvarda yer aldığını dile getirdi. Ayrıntılar geliyor…