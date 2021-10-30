Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Dünya liderleri G-20 Zirvesi için İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Draghi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk’ten Büşra Arslantaş’a açıklamalarda bulundu. G-20 Zirvesi’nde terörle mücadele ve göçün gündemde olacağını söyleyen Kalın, “Biden ile görüşme 1-2 gün içinde olabilir. Roma’da da görüşme olabilir. Birleşik Krallık’ta görüşme meydana gelebilir.” dedi.

ABD ile F-35 kriziyle ilgili ise Kalın, teknik heyetlerle görüşmenin devam edeceğini açıkladı.

Yeni sınır ötesi operasyon olacak mı sorusuna ise Kalın, “Şartlar gerektiğinde olur” yanıtını verdi.