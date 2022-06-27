Erdoğan, Biden ile görüşecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden ile görüşebileceğini duyurdu.

Türkiye ve ABD liderlerinin Madrid’de baş başa görüşme yapabileceğini aktaran Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularındaki tüm pürüzlerin Madrid’de çözülmesini beklemediklerini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Madrid’deki tarihi NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD lideri Biden’in görüşebileceğini duyurdu. Sullivan ayrıca, Türkiye’nin veto ettiği Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularındaki tüm pürüzlerin Madrid’de çözülmesini beklemediklerini de kaydetti.

Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvuruları, Çarşamba günü başlayacak NATO Zirvesi’ndeki en önemli başlıklardan biri.

Pazar günü konuşan Beyaz Saray’dan bir yetkili, Washington’ın Türkiye’nin endişelerini gidermek için tüm taraflarla görüşerek elinden gelen her şeyi yaptığını söylemişti.

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG’ye açık şekilde destek veren iki İskandinav ülkesinin ittifak üyeliklerine karşı çıkıyor.

Ankara, Stockholm ve Helsinki arasında devam eden müzakereler, NATO’nun da katılımıyla zirve öncesi dörtlü bir buluşmaya dönüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu sabah yaptığı açıklamada, Madrid öncesinden bir gün önce bir dörtlü zirve yapılacağını söyledi. Salı günü gerçekleşecek dörtlü zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Sözcü kalın, halihazırda ulaşılan noktayı şu sözlerle anlattı:

“Onlar birtakım adımlar atacaklarını söylüyorlar. Taahhütlerini not ettik. Taahhütte bulunmakla somut adım atmak arasında fark var. Bunların hepsinin kayda geçirilmesini istiyoruz. Büyük oranda mutabakat sağladık, anlaşamadığımız birkaç konu var. Yarın onunla mutabık kalırsak, Madrid’e öyle gideceğiz. Doğrudan PKK, PYD, YPG gibi yapılara karşı açık ve net tavır almalarını istiyoruz İsveç ve Finlandiya’nın. Bu Suriye’deki PYD ile YPG ile ilişkiyi de kapsıyor.”

Vladimir Putin’in Ukrayna’ya saldırmasıyla doğu kanadına binlerce asker ve savaş uçağı konuşlandıran NATO, gelecek on yıldaki stratejisini Madrid’de netleştirecek. Zirvede Rusya dışında Çin’le ilişkiler de ele alınacak.