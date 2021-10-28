Erdoğan, Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Mlilletler İklim Zirvesinde görüşecek. Görüşme öncesi ise Ankara-Washington hattında yoğun bir diplomasi yürütülüyor. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mevkidaşları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında Birleşik Krallık’ın Glasgow kentinde düzenlenecek.

İklim zirvesi, Türkiye-ABD ilişkileri açısından ise önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bir araya gelecek.

Görüşme öncesi Ankara-Washington hattında yoğun bir diplomasi yürütülüyor. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıkmaya göre, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

İki ülke arasında bir temas da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşti.

Görüşmede, Erdoğan ile Biden arasında yapılacak zirvede gündeme gelmesi beklenen F-35 sorunu ele alındı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, TÜrkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi vurgulandı.

Tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele alması gerektiği ve uluslararası anlaşmalara riayet etmenin önemi ifade edildi.

F-35 sorununa ilişkin Ankara’da da önemli bir toplantı vardı. ABD’den gelen bir heyet Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle temaslarda bulundu. Görüşmeye ilişkin açıklama ise ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan geldi.

Görüşmede, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından yaşanan sorunun çözümü için çalışma yapıldığı vurgulandı.

Görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği, heyetlerin önümüzdeki dönemde Washington’da bir kez daha bir araya geleceği vurgulandı.