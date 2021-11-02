Erdoğan: Biden’ın olumsuz yaklaşımını görmedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’la görüşmesi hakkında konuştu.

ABD Başkanı ile F-16 tedarikini de konuştuğunu belirten Erdoğan, “Kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim. Bu hassas konuyu neticelendirmeyi umuyoruz” dedi. Biden ile ilişkiler konusunda da “Şartlar atmosfere göre değişiyor” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini “samimi ve yapıcı” olarak nitelendirdi. Erdoğan F-16 tedariki konusunda “Kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Tam aksine yine bununla ilgili de savunma bakanlarımız birbiriyle görüşecekleri gibi dışişleri bakanlarımız da muhataplarıyla görüşerek inşallah iki ülke ilişkilerini ilgilendiren bu hassas konuyu da neticelendirmeyi umuyoruz” dedi.

Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın değerlendirmeleri özetle şöyle:

KÜRESEL ENFLASYONLA MÜCADELE: G20 Roma Zirvesini hamdolsun başarıyla tamamladık. Zirve kapsamında, küresel ekonomik gelişmeleri ele aldık. Salgının olumsuz ekonomik etkileri halen devam ediyor. Özellikle emtia fiyatları ve borçluluk oranlarının ciddi oranda yükseldiğini görüyoruz. Küresel enflasyon baskısı da aynı şekilde giderek artıyor. Bu çerçevede ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmak amacıyla ne gibi önlemler alabileceğimizi değerlendirdik. Küresel enflasyonla mücadelede iş birliğinin önemine değindik. Ayrıca, koronavirüs salgınının küresel sağlık sistemine olan etkileri üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Aşı meselesinde süregiden adaletsizliğin ve ayrımcılığın önlenmesi gerektiğini vurguladık. Şu an klinik deneyleri yapılan TÜRKOVAC aşımızı, onaylanınca, milletimizle birlikte insanlığın da istifadesine sunacağımızı ifade ettik… TÜRKOVAC’ta inşallah bu yıl sonuna kadar üretime tam manasıyla geçtiğimizde herhangi bir kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız. Dünya ile bunu paylaşırken de adeta “Siz yapmadınız ama biz yapıyoruz” mesajı vereceğiz… TÜRKOVAC seri üretime girdikten sonra nşallah dünyada dengeleri biraz değiştiririz.