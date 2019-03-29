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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da 8 miting gerçekleştiriyor.Pendik mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Binali Bey’in tek borcu İstanbul’adır. Hiç kimse Binali Bey’e gelip de Kandil’dekiler, Pensilvanya’dakiler gibi diyet ödetmeye kalkamaz” dedi.

Pendik mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

Pendik’te girdiğimiz bütün seçimlerde birinci çıktık. Pendik siyasi hayatımda hep yanımda yer aldı.

CHP çarpık kentleşme demek, tersine çeviren hep biz olduk. Cumhur İttifakı’nın hagi amaçla huzurunuza geldiğini biliyorsunuz. Bizi MHP ile bir araya getiren 15 Temmuz darbe girişimi oldu. 15 Temmuz gecesi bay Kemal FETÖ’cülerin tanklarının arasından Bakırköy’e gitti. Biz havalimanına indiğimizde milletimizle bir olduk. 16 saatte darbeyi geri çevirdik.

Karanlık listeler var. Kandil’den, Pensilvanya’dan gelen talimatlar var. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli saklı taraf kalmadı. İşi belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Mesele hangi şehirden olup olmadığın değil adam olup olmadığın önemli.

Sen Trabzonluyum diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil adam olup olmadığın önemli. Bizim adayımız Başbakanlık da yaptı ardından TBMM Başkanlığı’na getirdik. İstanbul’a sıradan birisi olmaz dedik. ‘Binali Bey gel seni Büyükşehir belediye başkanı yapacağız’ dedik. Rastgele kişilerle bu iş yürütülmez. Burası İstanbul… Burada kalite, vasıf dünyayı tanımak önemli. Binali kardeşim dünyayı tanıyor. Bay Ekrem sen neresini tanıyorsun? Bu iş öyle kolay değil. Sadece yarınımız var.

“HİÇ KİMSE BİNALİ BEY’E GELİP DE DİYET ÖDETMEYE KALKAMAZ”

İnşallah pazar günü sandıklara hakim olacağız, gitmeyen olursa onları tutup sandıklara getireceğiz. Öyleyse hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kale içerden fethedilir unutmayın. Binali Bey’in tek borcu İstanbul’adır. Dolayısıyla hiç kimse seçimden sonra Binali Bey’e gelip de diyet ödetmeye kalkamaz, Kandil’dekiler gibi, Pensilvanya’dakiler gibi… Bizim öyle bir derdimiz yok.

Pendik’te de sizlere hizmet siyaseti taahhüt ediyoruz. Sizlerden de pazar günü için söz almak istiyorum. Pendik belediye başkan adayımızın tek gayesi ilçemizin hayallerini gerçeğe dönüştürmektir.

“CHP’NİN ADAYI İSTİKLAL MARŞI’NI SÖYLEMİYOR ”

Gördünüz değil mi? CHP’nin Adalar belediye başkan adayı İstiklal Marşı’nı söylemiyor. Niye? Kandil’in arkasında olduğu HDP’nin İstiklal Marşı diye bir derdi yok. Bunların kongrelerinde Türk Bayrağı’nı göremezsiniz. Bunlarla CHP el ele kol kola. Sözde İYİ Parti bunlarla el ele kol kola. Saadet el ele kol kola. Nereden nereye?

“YENİ BİR PİST YAPIYORUZ”

Sancaktepe’ye 3 bin 500 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. 535 yataklı Marmara Üniversitesi Hastanesi ve 5 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ olarak 2 bin 180 konutu tamamlayıp teslim ettik. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Sabiha Gökçen çalışmıyordu, biz geldik çalıştırdık. Yetmedi şimdi yeni bir pist yapıyoruz.

26 km’lik metro hattını ilçemize biz kazandırdık. Millet bahçeleriyle millet kıraathaneleriyle buraları dada da zenginleştireceğiz. Su yoktu, çöp dağları vardı, onlardan biz kurtardık. Çünkü CHP çöp, çukur, çamur demektir.

Bir yarınımız var, koşalım, çalışalım. Hiç ümitsiz olmayın. Azmedersek rabbim neticesini verir. Ve kaç kişiyi biz ikna edebiliriz? Şunları anlatın; kalplerin sahibi Allah’tır.

TRT