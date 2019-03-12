Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükçekmece’de konuştu ve Albatros parkı için tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Albatros parkı için tepki göstererek ‘Birilerine peşkeş çekiliyor’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin satır başları şöyle:

1994’te İstanbul’u CHP’den aldık hem belediye hem hükümet olarak destanlar yazdık.

25 yılda nasıl bu şehrin asırlık sıkıntılarını çözmüşsek, önümüzdeki 5 yılda da çok daha büyük başarılara imza atacağız. Yeni projelerimizde İstanbul’un hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Belediyecilik vizyon, proje, gönül, birikim işidir.

Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü üçüncü köprü olarak yaptık mı? Osmangazi Köprüsü’nü İstanbul-İzmir için yaptık mı? Bunları Binali kardeşimle beraber yaptık. Bu öyle cek cakla değil, laf ola beri gele değil, icraat icraat! Birisi buralarda tutturmuş bir Albatros, Albatros. Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor. Bunlara hala oy verecek misiniz? Biz siyasete muhalefet gibi rant aracı olarak değil millete hizmet olarak bakıyoruz.

CHP’liler her gün yeni bir siyasi skandala imza atıyor.

Geçenlerde bir CHP’li “Seçim zamanı attık tuttuk sonra da yapamadık” dedi. Bayrağımızı yakanlarla CHP şu anada beraber değil mi? Ey Bay Kemal, bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber olursun? Hani sen Atatürk’ün partisiydin. Yahu Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker, senin.

Biz Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz’da kurduk. Darbe yapanlara karşı 16 saatte darbeyi indirdik. 7 Ağustos’ta Yenikapı ruhuyla bir adım attık. Bay Kemal Atatürk Havalimanı’ndan FETÖ’cülerin tankçıları arasından kaçtı gitti. Bu kardeşiniz onbinlerle birlikte havalimanındaydı. Biz darbeyi bitirdik, Bay Kemal Bakırköy Belediyesi’nden kahvesini yudumlayarak bizi seyretti. Bizi seyredenlere gelin sandıktan bir Osmanlı tokadı atalım.

CHP’li belediye başkanları kendi beceriksizliklerini söylüyor. Bizim söyleyeceğimiz pek bir şey yok. Ben İstanbul Belediye Başkanı olunca kimden aldım görevi? CHP’den aldım. CHP demek çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma. Bir de üç Y, yolsuzluk, yokluk, yasaklar. CHP’yi tanımak istiyorsanız bu. Millete nasıl baktıklarını, insanımızın değerlerini nasıl umursamadıklarını kendileri ifşa ediyor. Bay Kemal zaten akşam yalan, sabah iftira. Tutturdu bir Man adası, Meclis’te kağıtları sallıyor. Açtım davayı 2,5 milyon. Bu parayı Mehmetçik Vakfı’na vereceğim.

Büyükçekmece, 31 Mart akşamı inşallah bunlara en güzel dersi vermeye hazır mıyız? Metrobüsü inşallah Büyükçekmece’ye kadar getiriyoruz. Mimar Sinan Köprüsü’nün çevresini yeniden düzenleyeceğiz, İstanbul’un turistik mekanlarından biri haline getireceğiz. Büyükçekmece’de 12,5 kilometre uzunluğa sahip bir yeşil koridor olacak.

TRT