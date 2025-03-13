Erdoğan: Birlikte Teröre Karşı Mücadele Edelim

CUMHURBAŞKANI’NDAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefi çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafeler aldık. Türkiye’nin 40 yıldır ayağına bağ olan, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Gelin hep birlikte, Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir iftar programında bir araya geldi. Konuşmasına, Gazi Meclis’in çatısı altında milli iradeyi temsil eden tüm milletvekillerine selam göndererek başlayan Erdoğan, “Sizlerin şahsında, milletin emanetini yere düşürmeyen tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi ve vefat eden milletvekillerini rahmetle andığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan-ı Şerif’in neredeyse yarısına gelindiğini belirterek, bu ayın rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluşun müjdecisi olduğunu hatırlattı. Ramazan ayının, tüm insanlığa hayırlar getirmesi için dua etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 11 buçuk yıl milletvekilliği yaptığını belirten Erdoğan, “Meclis’te bulunmaktan her zaman şeref ve bahtiyarlık duyduğumu özellikle belirtmek isterim” dedi. İftar programının düzenlenmesine vesile olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarın 85 milyonun birliğinin ve beraberliğinin sembollerinden biri olduğunu kaydetti.

MİLLETİMİZİN BEKLENTİLERİNE YANIT VERİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi hayatlarında muhalefetin yapıcı eleştirilerinin önemli olduğunun altını çizerek, “Muhalefet yapıcı eleştirileriyle kimi zaman sert de olsa yapıcı uyarılarıyla uygulanabilir çözüm önerileriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur” ifadelerini kullandı. Müspet katkıları dinlediklerini ve yasama faaliyetlerinde en iyi olanı yapmaya gayret ettiklerini belirtti. “Bu yüzden, ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan müşterek bir zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz” diyen Erdoğan, dış politika, güvenlik, ekonomi gibi alanlarda daha fazla uzlaşma çağrısında bulundu.

TERÖRÜ TAMAMEN SONLANDIRMA HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 40 yıldır ayağına bağ olan terör sorununu kalıcı olarak sona erdirmeyi hedeflediklerini vurguladı. “Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz. Bununla birlikte böyle bir ihtimalin güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu biliyoruz” dedi. Ayrıca, terörden nemalanan odaklarla mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, “İnşallah bu sefer menzil-i maksudumuza kazasız belasız varacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

SON çağrısı SİYASİ PARTİLERE VE MİLLETVEKİLLERİNE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm siyasi partilere ve milletvekillerine çağrıda bulundu: “Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım.” Destekleri için teşekkür eden Erdoğan, Ramazan-ı Şerif’in hayırlı geçmesini dileyerek, “Tuttuğunuz oruçların, eda ettiğiniz ibadetlerin, yaptığınız hayır hasenatın yüce Allah katında makbul olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.