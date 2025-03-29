Erdoğan Bıyık’tan Ramazan Bayramı Mesajı

BAYRAMLARDA BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, bayramların insanların birliktelik ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli zamanlar olduğunu belirtiyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Maneviyatın arşa yükseldiği, kardeşliğin ve birlikteliğin pekiştiği Mübarek Ramazan Bayramı’na kavuşmuş bulunuyoruz” diyerek bayramın anlamını vurguluyor.

RAMAZAN BAYRAMI’NIN GETİRDİĞİ COŞKU

Bıyık, Ramazan Bayramı’nın tüm vatan genelinde bereket ve coşku ile kutlanacağını ifade ediyor. Mesajında, “Cennet vatanımızın her köşesinde Ramazan Bayramı bereketi ve coşkusu yaşanacak, dargınlar barışacak, arkadaşlar buluşacak ve sofralar paylaşılacak” şeklinde düşüncelerini dile getiriyor.

SAĞLIK VE BERABERLİK İÇİN DUA

Düzce ve ülkesinin Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayan Bıyık, “nice bayramlara sağlık ve beraberlikle kavuşmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz” sözleriyle mesajını sonlandırıyor. Bu ifadeler, bayram sürecinde toplumsal bağların güçlenmesine dair bir umut sunuyor.